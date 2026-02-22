جرحى وذوو ضحايا القوات الأمنية في ديالى يجددون مطالبهم بأراض سكنية

شفق نيوز- ديالى

نظم العشرات من جرحى وذوي شهداء القوات الأمنية، يوم الأحد، تظاهرة سلمية أمام مبنى الحكومة المحلية في ديالى للمطالبة بتوزيع قطع أراضي مخصصة لهم.

وقال ممثل ذوي الجرحى خليل الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرة ذوي الشهداء والجرحى جاءت رفضا لتهميش هذه الشريحة واستمرار اهمال مطالبهم بتوزيع قطع أراضي مخصصة لهم رغم استحقاقهم".

وأضاف الشمري أن"هذه التظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لمطالبة للحكومة المحلية في ديالى بإنصاف شريحة الجرحى وذوي الشهداء"، لافتا الى أن"المتظاهرين اليوم يطالبون بالإسراع في توزيع استحقاقهم من الأراضي".

ومنذ عام 2011 وحتى اليوم، تستمر أزمة توزيع قطع أراضي الشهداء والجرحى في ديالى.

وكان جرحى وذوو الشهداء قد تظاهروا في تموز/ يوليو الماضي للمطالبة بالإسراع في تنفيذ مطالبهم، بعدما هددوا بإغلاق مبنى مجلس المحافظة "تسونامي قادم" في حال عدم توزيع هذه القطع على مستحقيها.