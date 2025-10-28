جرحى بمشاجرة بين زوجين ومصرع واصابة 8 أشخاص بحادث مروع في كركوك

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع شجار عائلي في منطقة الشورجة وسط مدينة كركوك، أسفر عن عدة إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مشادة كلامية اندلعت بين زوج وعائلة زوجته تطورت إلى شجار بالأيدي، ما أدى إلى تعرض الزوج لطعنة سكين في بطنه، فيما أُصيبت زوجته و شقيقتاها بجروح متفاوتة"، مضيفاً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة".

وفي حادث منفصل، لقيت أم وطفلها مصرعهما، في حادث سير مروع على الطريق الرابط بين كركوك وبيجي ضمن ناحية الرشاد قرب قرية الخميرة (40 كم جنوب غربي كركوك).

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة مرور كركوك العقيد عامر ناريمان لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع فجر اليوم ،وهو نتيجة تصادم بين مركبتين حديثتين، وأسفر عن مصرع امرأة وطفلها، وإصابة زوجها وثلاثة أطفال من السيارة الأولى، فضلاً عن إصابة شخصين من المركبة الثانية".

وأضاف أن "الفرق المرورية والإسعافية هرعت إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى كركوك العام"، مشيراً إلى أن "السرعة الزائدة كانت السبب الرئيس في وقوع الحادث".