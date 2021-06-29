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جرحى برصاص الأمن في تظاهرات ليلية جنوبي العراق وتهديدات بقطع طريق البحر

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T21:43:14+0000
جرحى برصاص الأمن في تظاهرات ليلية جنوبي العراق وتهديدات بقطع طريق البحر

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط يوم الأربعاء باصابة 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن .

وكان العشرات من سكان القضاء خرجوا في مساء أمس الثلاثاء في تظاهرات احتجاجاً على تردي واقع تجهيز الطاقة التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا جراء زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية وحدوث أعطال فنية أو تخريبية في شبكات نقل وتجهيز الكهرباء.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن المصابين تم نقلهم لمستشفى القضاء لغرض إجراء تدخل جراحي لهم، حيث أن 3 منهم بحالة حرجة جدا.

كما أشار المصدر إلى أن فريقا من متظاهري مركز المحافظة يتوجه حاليا للقضاء، للوقوف على أسباب استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، وقد تكون هناك تطورات تصعيدية في القضاء خلال الساعات المقبلة.

وفي البصرة خرج العشرات في وقت متأخر من مساء أمس، باحتجاجات ليلية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن " العشرات من المتظاهرين في خور الزبير خرجوا بتظاهرة حاشدة في شوارع المدينة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء الذي وصل إلى مستوى سيء خلال الأيام الماضية".

وبين، أن " المتظاهرين هددوا بقطع طرق حيوية تربط العراق بالعالم عن طريق البحر، مالم يتم تنفيذ مطالبهم".

و أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب الثلاثاء "حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية.

ونوهت إلى أنه العمل جار لمعرفة الأسباب والعمل على اعادة المنظومة للعمل.

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