جرحى بحادث سير بين 7 عجلات على طريق كركوك - السليمانية

شفق نيوز/ أُصيب خمسة أشخاص بجروح مختلفة، صباح اليوم الأربعاء، بحادث سير على وقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك والسليمانية.

وقال شاهد عيان عبر تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حادثاً مرورياً ناجماً عن فقدان سيطرة سائق عجلة "أجرة" قادمة من كركوك صوب السليمانية جراء انزلاقها بسبب غزارة الأمطار الهاطلة وبلل الطريق.

وأضاف أن السيارة الأجرة اصطدمت بعجلة أخرى مما أدى إلى تصادمهما مع 5 سيارات، مشيرا الى ان الحادث اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح.