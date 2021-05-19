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جرحى بانفجار داخل مستشفى جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-19T12:23:50+0000
جرحى بانفجار داخل مستشفى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بإصابة عدد من المهندسين جراء انفجار في مستشفى حكومي بمحافظة واسط جنوبي العراق، فيما أوضح مسؤول محلي أن أحد المصابين حالته حرجة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن انفجاراً حدث، ظهر اليوم، بغاز التبريد المركزي الخاصة بمستشفى الكرامة التعليمي في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح طفيفة.

وأوضح أن قوة من الدفاع المدني وصلت الى المستشفى وسيطرت على الحادث.

من جانبه، أوضح معاون مدير عام صحة واسط، الدكتور سعدون الأمير، لوكالة شفق نيوز، أن "منظومة الأوكسجين المرتبط باسطوانة التبريد المركزية لمستشفى الكرامة التعليمي، انفجرت أثناء عمل المهندسين فيها، مما أدى لإصابة اثنين منهم، أحدهم بحالة خطرة حيث تجاوزت نسبة الحروق في جسده 50%".

وبين، أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الزهراء للحروق لغرض تلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيقية بالحادث لمعرفة ملابساته".

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