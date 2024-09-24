"جرحى" القوات الأمنية و"ذوي الشهداء" في ديالى يتظاهرون ضد "سماسرة" في البلدية

شفق نيوز/ تظاهر عدد من جرحى القوات الأمنية وذوي الشهداء، يوم الثلاثاء، أمام مبنى ديوان محافظة ديالى للمطالبة بتخصيص قطع اراضي، فيما كشفوا عن تعرضهم للابتزاز من قبل سماسرة في دوائر البلدية.

وقال حسين ساجي وهو احد منظمي التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "جرحى القوات الامنية خسروا اجزاء من اجسادهم في سبيل الوطن ولكنهم يتعرضون اليوم للإذلال نتيجة عدم انصافهم بقطع الأراضي رغم انتظارها منذ سنوات واغلبنا يسكن إيجار وفي التجاوزات".

وأضاف ساجي؛ أن "الجرحى وذوي الشهداء منذ سنوات يراجعون دوائر البلدية لكنهم لم يحصلوا على حقوقهم وتصلنا اتصالات من سماسرة يريدون أن نبيع وصولات معاملاتنا مقابل مبالغ تصل 5 ملايين دينار ومن ثم يقومون بإنجازها خلال أيام قليلة وتخصيص أراضي بأماكن مميزة تصل الى 70 مليوناً دون أن نعرف كيف يحصل هذا".

وأشار الى أن "مطالبنا اليوم هي ان يتم وضع نهاية لما يحدث وإنصاف عوائل الجرحى عبر منحهم حقوقهم من قطع الاراضي".

بدوره؛ ذكر قيصر هادي وهو متظاهر لوكالة شفق نيوز، أن "السماسرة في البلدية يقولون لنا لا يوجد توزيع أراضٍ، وعند بيع أي منا لوصل المعاملة يقومون بتخصيص أراضي عبر تلك الوصولات خلال أسبوع".

وبين أن "المماطلة دفعت الكثيرين منا لليأس وبيع وصول معاملاتهم نتيجة تردي الواقع المعيشي والمالي وترك الكثير من الجرحى بمواجهة المصاعب من قبل زوجاتهم ومقربيهم".