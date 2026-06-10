جرحى الجيش في نينوى يحتجون: قدمنا الدماء ولم نحصل على حقوقنا

شفق نيوز- نينوى

نظم عدد من جرحى منتسبي الجيش وقفة احتجاجية أمام بلدية الموصل، للمطالبة بتوزيع قطع الأراضي المخصصة لهم، مؤكدين أن معاملاتهم ما تزال معلقة منذ سنوات رغم استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بها.

وقال مشاركون في الوقفة لوكالة شفق نيوز، إنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم في الحصول على قطع أراضٍ سكنية بعد سنوات من الانتظار، مشيرين إلى أن هذه الشريحة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل البلاد لكنها لم تحصل على استحقاقاتها.

وأضافوا أن "ملف الأراضي موجود لدى الجهات المعنية منذ عام 2019، ولدينا وصولات وكتب رسمية ووثائق تثبت استحقاقنا، إلا أن الملف لم يشهد أي تقدم حتى الآن".

وأكد المحتجون، أن "وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش والحكومة الاتحادية أبدت تعاوناً مع مطالبهم، إلا أن الإجراءات الخاصة بالتوزيع ما تزال متوقفة، بحسب قولهم".

وأشاروا إلى أن "شرائح أخرى تسلمت قطع أراضٍ خلال السنوات الماضية، فيما بقي منتسبو الجيش والشرطة بانتظار تنفيذ الاستحقاقات المخصصة لهم"، مطالبين رئيس الوزراء ورئاسة أركان الجيش والجهات المحلية في نينوى بـ"التدخل لحسم الملف وإنصافهم".

كما شدد المحتجون، على أن هدفهم من الوقفة هو ضمان حقوق عائلاتهم وتوفير السكن المناسب لهم، مؤكدين استمرار مطالباتهم حتى إيجاد حلول عملية لهذا الملف.