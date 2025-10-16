"جرائم بيئية" تداهم موسم الطيور المهاجرة في مدينة عراقية

شفق نيوز- الأنبار

حذر رئيس مركز الفرات البيئي، صميم الفهد، يوم الخميس، من تزايد الجرائم البيئية في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، مع بدء موسم الطيور المهاجرة، مشيراً إلى أن عمليات الصيد الجائر وبيع الطيور المهاجرة غير القانوني تمثل تهديداً مباشراً للتنوع البيولوجي المحلي.

وأوضح الفهد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الصيد العشوائي للطيور المهاجرة يؤدي إلى تراجع أعدادها، ويخل بالتوازن البيئي، حيث تلعب هذه الطيور دوراً أساسياً في نقل البذور والسيطرة على الحشرات، ما يؤثر في نهاية المطاف على الزراعة والنظام البيئي المحلي".

وأضاف أن "مركز الفرات البيئي سيواصل متابعة كل من يروج لبيع الطيور المهاجرة أو يشارك في أي نشاط غير قانوني، بالتعاون مع الجهات الرسمية، لضمان حماية الطيور وموائلها الطبيعية".

ودعا الفهد، الجهات المعنية في قائممقامية قضاء الرطبة، وبيئة الأنبار، وقيادة شرطة المحافظة، إلى "تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، إضافة إلى توعية المجتمع المحلي حول خطورة الصيد الجائر على البيئة والصحة العامة".

وتشهد مناطق الرطبة في الأنبار تدفق أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، ويشكل الصيد غير القانوني تهديداً كبيراً لاستدامة هذه الأنواع.

ويؤكد خبراء البيئة أن التدهور البيئي في المنطقة قد يفاقم في حال استمرار هذه الممارسات، بما يشمل انخفاض التنوع البيولوجي، وتغير سلاسل الغذاء الطبيعية، وزيادة انتشار الآفات الزراعية.