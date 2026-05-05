إجراء أمني يتسبب بمصرع سائق شاحنة في منفذ الشلامجة

شفق نيوز- البصرة

شهد منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، حادثاً أودى بحياة سائق شاحنة أثناء محاولته إصلاح إطار مركبته المتوقفة داخل المنفذ، بعد أن أقدم أحد المنتسبين الأمنيين على بتفريغ الهواء من إطارات الشاحنة.

وقال ذوو الضحية، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إجراءات متبعة داخل المنفذ من قبل بعض أفراد القوات الأمنية، تتعلق بتفريغ إطارات الشاحنات المتوقفة، وهذا العمل كان وراء وقوع الحادث، إذ اضطر السائق إلى التعامل مع عجلة مركبته وإجراء تعديلات عليها، قبل أن يلقى حتفه".

وأشار ذوو الضحية، إلى أن "السائق فقد حياته في موقع الحادث نتيجة سقوط الشاحنة عليه أثناء محاولته إصلاح الإطار، بعد سحب خرطوم الهواء من قبل المنتسب"، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات.