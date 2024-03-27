إجراء عملية جراحية "غير تقليدية" تعد الأولى من نوعها في العراق (صورة)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مدينة الصدر الطبية في النجف، يوم الأربعاء، عن إجراء عملية جراحية "غير تقليدية تعد الأولى من نوعها في عموم العراق.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أخصائي جراحة العظام والكسور الدكتور نوار نعمة الفتلاوي، أجرى في مدينة الصدر الطبية عملية لمريضة تبلغ من العمر 48 عاماً من سكنة محافظة النجف، تعاني من نتوء عظمي في عظم الكعب والتهاب الوتر الأخيلي مسبباً آلاماً لفترات طويلة لم تنجح معها كل طرق العلاج التحفظي وهذه الأعراض تبينت بعد إجراء الفحوصات الشعاعية للمريضة".

وبين الفتلاوي أنه "تمت إزالة النتوء العظمي والالتهاب المحيط به كلياً عن طريق الناظور ومن خلال فتحات جراحية صغيرة جداً دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية، وفي وقت قياسي دام ساعة ونصف الساعة فقط".

وأضاف "هذه العملية تُجرى لأول مرة في العراق وتعد إنجازاً نوعياً"، مؤكداً أن "المريضة بحالة جيدة وفي طورها للشفاء".