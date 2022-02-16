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جراء شح المياه .. محتجون يغلقون مؤسسات حكومية في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-16T08:28:05+0000
جراء شح المياه .. محتجون يغلقون مؤسسات حكومية في ذي قار

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، على اغلاق مؤسسات حكومية شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من متظاهري قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة أقدموا على إغلاق مبنى قائممقامية القضاء وشعبة ري القضاء، حتى يتم وضع حلول لمعالجة شح المياه في سيد دخيل".

وبين، ان "المتظاهرين وعدوا باجراءات شديدة وسط مدينة الناصرية وضد الدوائر الحكومية المختصة، في حال تم التهاون بعدم وضع حل لمشكلتهم".

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

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