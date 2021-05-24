سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إجراء خاطئ يودي بحياة مواطن ويعطل خطاً كهربائياً في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-24T12:58:59+0000
إجراء خاطئ يودي بحياة مواطن ويعطل خطاً كهربائياً في صلاح الدين

شفق نيوز/ عزت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، سبب خروج أحد خطوط نقل الطاقة عن الخدمة في محافظة صلاح الدين، إلى قيام أحد المزارعين بإجراء خاطئ أدى إلى وفاة الأخير.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "توقفاً حدث في خط غرب بغداد - صلاح الدين الحرارية جهد (٤٠٠KV) وعند توجه الملاكات الهندسية والفنية لإجراء الكشف الموقعي، تبين قيام احد المزارعين في المنطقة بقطع شجرة تحت الخط مما أدى الى ميلانها وملامستها للاسلاك".

وبينت أن ذلك أدى إلى "توقف الخط ووفاة المزارع، تحديدا في قضاء الدجيل منطقة البساتين بين البرجين المرقمين (١٥١-١٥٢)".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "الابتعاد عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الضغط الفائق كونها تعرض حياتهم للخطر الشديد".

related

قائممقام الرطبة: المدينة ما زالت تعاني من شح المياه والطاقة الكهربائية تسد 40% من الحاجة

Date: 2021-03-12 16:08:29
قائممقام الرطبة: المدينة ما زالت تعاني من شح المياه والطاقة الكهربائية تسد 40% من الحاجة