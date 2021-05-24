إجراء خاطئ يودي بحياة مواطن ويعطل خطاً كهربائياً في صلاح الدين

شفق نيوز/ عزت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، سبب خروج أحد خطوط نقل الطاقة عن الخدمة في محافظة صلاح الدين، إلى قيام أحد المزارعين بإجراء خاطئ أدى إلى وفاة الأخير.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "توقفاً حدث في خط غرب بغداد - صلاح الدين الحرارية جهد (٤٠٠KV) وعند توجه الملاكات الهندسية والفنية لإجراء الكشف الموقعي، تبين قيام احد المزارعين في المنطقة بقطع شجرة تحت الخط مما أدى الى ميلانها وملامستها للاسلاك".

وبينت أن ذلك أدى إلى "توقف الخط ووفاة المزارع، تحديدا في قضاء الدجيل منطقة البساتين بين البرجين المرقمين (١٥١-١٥٢)".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "الابتعاد عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الضغط الفائق كونها تعرض حياتهم للخطر الشديد".