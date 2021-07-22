إجراء جديد للوافدين عبر مطاري بغداد والنجف استناداً لمقررات الصحة

شفق نيوز / أعلن مطارا بغداد والنجف الدوليين، عن إجراءات جديدة للعرب والأجانب الوافدين إلى العراق، وذلك بناء على مقررات وزارة الصحة المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتتضمن الإجراءات، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، "أخذ مسحات فحص كورونا، للأفراد والمجاميع الوافدة عبر مطاري بغداد والنجف، من الذين لديهم سمة دخول (زيارة دينية)".

وأوضحت الوثيقة، أن "رسوم فحص PCR من داخل المطارين ستكون 60 ألف دينار، أو ما يعادلها بالدولار، وتدفع نقداً بالمطار".

وتأتي هذه الإجراءات، بعد تأكيد وزارة الصحة العراقية، يوم أمس، أن البلد على أعتاب كارثة صحية وانسانية، بعد تشخيص إصابات ووفيات قالت إنها غير مسبوقة نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

ومنذ تفشي الفيروس في العراق أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص بالمرض بحسب الصحة العراقية، وتوفي أكثر من 18 ألف شخص، فيما تلقى نحو 1.2 مليون شخص جرعة أو أكثر من لقاحات كورونا.