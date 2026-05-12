إجراءات وقائية عاجلة للحد من الحمى النزفية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

باشرت الفرق البيطرية التابعة للمستشفى البيطري التعليمي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة واسعة للإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن الاستعدادات لموسم انتشار الحمى النزفية، شملت رش المجازر وخانات الحيوانات والحظائر في عدد من مناطق المحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، منصور أحمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة نُفذت من قبل الفرق البيطرية المشكلة في المستشفى والمستوصفات البيطرية التابعة له، ضمن خطة وقائية تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوبائية، ولا سيما الحمى النزفية، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة تداول المواشي".

وأضاف البياتي، أن "الفرق البيطرية قامت برش مجزرة كركوك العصرية وخانات الحيوانات، فضلاً عن رش حظائر المواشي في قرية الوطنية وعدد من القرى والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة".

وأوضح أن "الحملات الوقائية تستهدف القضاء على الحشرات والطفيليات الناقلة للأمراض، وتهيئة بيئة صحية سليمة لضمان سلامة اللحوم المطروحة في الأسواق وحماية صحة المواطنين من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان".

وأشار البياتي إلى أن "المستشفى البيطري مستمر بتنفيذ حملات دورية في مختلف مناطق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الواقع الصحي للحيوانات والحد من أي مخاطر وبائية محتملة".

ودعا مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، أصحاب المواشي ومربي الحيوانات إلى "التعاون مع الفرق البيطرية والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، والإبلاغ عن أي حالات مرضية أو نفوق غير طبيعي للحيوانات، حفاظاً على الصحة العامة".