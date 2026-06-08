إجراءات أمنية وقطع جسر الجمهورية تزامناً مع دعوات لتظاهرة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، بأن القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، تحسباً لانطلاق تظاهرة ينظمها فلاحون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.

وفي السياق، أعلنت مديرية المرور العامة قطع جسر الجمهورية بالاتجاهين، من ساحة التحرير باتجاه الشواف ومن الشواف باتجاه ساحة التحرير، من قبل القوات الأمنية الماسكة للأرض.

ودعت المديرية المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة لحين إعادة فتح الجسر أمام حركة السير، مؤكدة أن القطع مؤقت وسيتم رفعه قريباً، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع مطالبات متصاعدة من الفلاحين بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة الخاصة بمحاصيلهم الزراعية.

وكان وزير المالية فالح ساري، أعلن أمس الأحد، إطلاق مستحقات الفلاحين بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرفها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في جميع المحافظات.

وفي الثالث من شهر أيار الماضي، تظاهر العشرات من الفلاحين من وسط وجنوب العراق في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتعويضاتهم، قبل أن يتوجهوا نحو المنطقة الخضراء، حيث تدخلت قوات حفظ النظام لتفريقهم باستخدام خراطيم المياه.

وطالب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وعدد من النواب بالتحقيق في طريقة تعامل القوات الأمنية مع التظاهرة ومحاسبة المقصرين، وسط دعوات رسمية لتلبية مطالب الفلاحين.