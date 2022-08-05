إجراءات أمنية مشددة وقطع مؤقت لساحة التحرير استعدادا لجمعة الصدر (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، صباح الجمعة، بفرض إجراءات أمنية مشددة على ساحة التحرير ومحيطها، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وذلك بالتزامن مع قرب إقامة "صلاة الجمعة الموحدة" التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة الاحتفالات الكبرى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حشوداً من أنصار التيار الصدري، توجهت منذ ساعات الصباح الأولى، إلى ساحة التحرير، استعداداً لدخول الخضراء، وإقامة صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات".

إلى ذلك، قال مراسل الوكالة، إن الشارع المؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة وزارة الخارجية، يشهد توافد المئات لحضور صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، قد ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً حضره قادة المقار المتقدمة في جانبي الكرخ والرصافة، وقادة الفرق ومديري الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع مسؤولية القيادة، شهد مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية اللازمة لصلاة الجمعة الموحدة والتظاهر السلمي.

يشار إلى أن اللجنة المركزية لـ"‍ثورة عاشوراء"، قد أعلنت إنهاء الاستعدادات كافة لإقامة صلاة الجمعة الموحدة، وذلك بعد جولات ميدانية عدة أجرتها في ساحة الاحتفالات.