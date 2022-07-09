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الكاظمي يتفقد الموصل في أول أيام العيد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-09T04:51:28+0000
الكاظمي يتفقد الموصل في أول أيام العيد

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، إلى مدينة الموصل في زيارة تفقدية للدوائر الخدمية بمحافظة نينوى في أول أيام عيد الأضحى، والاطلاع على الواقع الأمني ومراحل الإعمار فيها.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الموصل، إن الكاظمي يعتزم إجراء جولة في الموصل وسيزور جامعتها وبعض المرافق المهمة فيها وستكون هنالك كلمة له في مسرح جامعة الموصل الذي أعيد افتتاحه مؤخراً.

وأضاف أن القطعات المنتشرة في المدينة هي من فوج الحماية الخاص به.

 

 

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