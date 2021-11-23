إجراءات مشددة للحد من القيادة بـ"رعونة".. المباشرة بتوسعة "طريق الموت" في الانبار

شفق نيوز/ أعلن مدير عام مرور الأنبار، العميد عامر العلواني، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بإضافة مسلك آخر لما يسمى بـ"طريق الموت"، الذي يربط الرمادي مركز المحافظة بالمدن الغربية، وصولا لقضاء القائم الحدودي مع سوريا.

وقال العلواني في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق الرابط بين الرمادي والقائم والذي يبلغ طوله 300 كم، هو عبارة عن مسلك واحد للذهاب والإياب، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث المرورية فيه، بالإضافة إلى أن السائقين لا يلتزمون بحد السرعة المسموح به".

وبين أن "حد السرعة المسموح به حسب قوانين المرور 80 كم في الساعة صباحاً، وذلك بالنسبة لسيارات الصالون، و70 كم في الساعة ليلاً، أما بالنسبة لسيارات الحمل، فحد السرعة 70 كم في الساعة صباحاً، و60 كم في الساعة ليلاً".

واشار الى أن "الحفر الموجودة في الطرق ساهمت أيضا برفع نسبة الحوادث المرورية، وبالتالي ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات المرورية وتلف في الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد العلواني أن "مديرية الطرق والجسور في محافظة الأنبار، باشرت بإنشاء مسلك ثاني لهذا الطريق حيث تم تجزئة أعمال هذا المسلك إلى أربعة أجزاء".

واوضح ان "الجزء الأول يبدأ من مدينة الرمادي وصولاً لقضاء هيت، وباشرت شركة حمورابي بإنشاء هذا المسلك، ورغم وصول الأعمال في هذا المقطع إلى مراحله النهائية، إلا أنه لم يتم تأثيثه بالعلامات المرورية لغاية الآن، ولم يتم تخطيط الطريق، كما أنه ما يزال بحاجة إلى التسوية".

وتابع أن "المقطع الثاني الذي يبدأ بقضاء هيت وصولاً لقضاء حديثة، أجريت عليه الفحوصات والكشوفات الأولية، وتم إرسال الكشوفات إلى الحكومة المحلية في الأنبار، من أجل تخصيص مبالغ لإنشائه ضمن موازنة العام القادم".

واضاف العلواني أن "المقطع الثالث يبدأ من قضاء حديثة وصولاً إلى قضاء راوة، ويبلغ من الطول 60 كم، وباشرت الشركات بأعمال إنشائه، ويتخلل هذا الطريق قرابة العشرة جسور".

وارداف بأن "المقطع الرابع والأخير، يبدأ من قضاء راوة وصولاً لقضاء القائم، وأيضاً تم إجراء الفحوصات وإرسالها للحكومة المحلية، وسيتم إنجازه خلال العام القادم، وبالتالي في حال إنجاز هذه المقاطع، فسيكون الطريق ذهاباً وإياباً مما يقلل من أعداد الحوادث المرورية، كونه سيكون ذو مسلكين تفصله جزرة وسطية".

وفيما يخص الحوادث المرورية التي تحدث داخل مدن المحافظة، وإمكانية الحد منها، قال العلواني، إن ""غالبية هذه الحوادث تحدث من قبل شباب لم يبلغوا السن القانوني، لا يمتلكوا إجازة سوق، مما دفعنا إلى تكثيف الدوريات المرورية في الطرق الرئيسية، وتوقيف كل من يقود السيارة دون السن القانوني، ومحاسبتهم وفرض غرامة عليهم، ومحاسبة كل من يقود برعونة وحجز العجلة وتقديم سائقها للقضاء وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 لعدم امتلاكه إجازة قيادة المركبة".