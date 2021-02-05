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إجراءات قضائية تؤخر عودة مسؤول محلي إلى منصبه في  صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T10:34:49+0000
إجراءات قضائية تؤخر عودة مسؤول محلي إلى منصبه في  صلاح الدين

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء بيجي في صلاح الدين، محمد الجبوري، يوم الجمعة، أن الإجراءات القضائية أرجأت عودته إلى منصبه الذي أقيل منه قبل عدة أشهر.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إنه بانتظار وصول الأمر الرسمي من الجهات القضائية للعودة إلى منصبه بعد إقالته قبل عدة أشهر من قبل محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري.

واضاف أن قرار إقالته غير قانوني بسبب تداخل وتقاطع الصلاحيات الإدارية بين المحافظات ومجلس الوزراء بعد حل مجالس المحافظات على الرغم من تحويل صلاحيات إقالة وأعضاء رووساء الوحدات الإدارية إلى مجلس الوزراء.

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، الاسبوع الماضي بعودة قائممقام بيجي شمالي صلاح الدين محمد الجبوري إلى منصبه بقرار قضائي بعد أشهر من اعفائه من قبل محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري.

يذكر أن محافظ صلاح الدين أصدر أمر بإعفاء محمد الجبوري من منصب قائممقام بيجي وتعيين سعد الخزعل بديلا عنه والذي ما زال يمارس مهامه رسميا حتى الان.

وابطل القضاء العراقي غالبية قرارات اعفاء واستبدال مدراء الدوائر والوحدات الإدارية بعد خضوعها لصلاحيات رئاسة الوزراء بعد حل مجالس المحافظات أواخر عام 2019.

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