إجراءات قانونية بحق مرشحة خاسرة مجدت بالنظام السابق

شفق نيوز- نينوى

قررت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الخميس، وبناءً على طلب الادعاء العام، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشحة ميسم فتحي على خلفية تصريحاتها التي تضمنت تمجيدًا للنظام السابق وإهانةً لأهالي الموصل، إلى جانب محاولتها إثارة النعرات القومية.

وكانت المرشحة عن محافظة نينوى، ميسم فتحي، قد نشرت تعليقًا في فيسبوك عقب خسارتها في الانتخابات قالت فيه: "أهل الموصل يستاهلون شنو يصير بيهم"، وختمته بــ"الترحم على صدام".

وتنضوي المرشحة فتحي ضمن قائمة "الحسم الوطني" التي يتزعمها رئيس الدفاع العراقي الحالي ثابت العباسي.