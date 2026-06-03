إجراءات قانونية بحق شخص قطع أشجاراً معمّرة في غابات الموصل

شفق نيوز- نينوى

اتخذت مديرية بيئة نينوى، يوم الأربعاء، إجراءات قانونية بحق متجاوز قطع أشجار معمّرة في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق أحد المخالفين، بعد ثبوت قيامه بقطع ثلاثة أشجار معمّرة في منطقة الغابات بمدينة الموصل، خلال كشف ميداني نفذه فريق مشترك من شعبتي النظم البيئية الطبيعية وشؤون المواطنين، استناداً إلى شكوى واردة من مديرية بلدية الموصل.

وأوضحت المديرية، أن المخالفة تُعد تجاوزاً على أحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (23) لسنة 2009، ولاسيما المادة (18/خامساً) التي تمنع قطع الأشجار المعمّرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بموافقة الجهات المختصة.

وأكدت مديرة بيئة نينوى رنا منير الطائي استمرار حملات المتابعة والكشف الميداني لرصد التجاوزات البيئية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى التعاون في حماية الغطاء النباتي والحفاظ على الموارد الطبيعية.