إجراءات عاجلة في العراق لتأمين الغذاء بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية

شفق نيوز / أعلن وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، يوم الاثنين، اتخاذ المجلس الوزاري للاقتصاد إجراءات عاجلة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة ودعم البطاقة التموينية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس الوزاري للاقتصاد، لمناقشة التطورات التي شهدها العالم وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية واتخذ قرارات عدة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة إلى العراق.

وقال الجبوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم البطاقة التموينية وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من المزارعين والفلاحين للموسم التسويقي المقبل إلى 725 ألف دينار للطن".

وقرر المجلس أيضاً، بحسب الوزير، دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة للعام 2021 خلال 10 أيام وتسليم مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام المقبل في فترة اقصاها مطلع حزيران المقبل.

وأشار الجبوري، إلى "موافقة المجلس على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين استراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وتخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل".

وبين أن "لدى الوزارة خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا اللتان تسيطران على ثلث الصادرات للعالم من الحنطة والزيت والذرة".

وأكد، ان"المجلس الوزاري للاقتصاد رفع قرارات اجتماع اليوم إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها في الجلسة المقبلة"، لافتا إلى عدم وجود أزمة بـ"توفير المواد الغذائية، وما جرى في الأسواق من ارتفاع بالأسعار هو أزمة مصطنعة من قبل بعض التجار ضعاف النفوس والذين احتكروا المواد لخلق أزمة".

وطمأن الجبوري المواطنين، بالقول إن "الوزارة باشرت بتجهيز مفردات الوجبة الرمضانية للسلة الغذائية، وهناك وجبة أخرى سيتم توزيعها قبل حلول شهر رمضان، وأن الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية تراقب أسعار السوق بالتعاون مع الجريمة المنظمة والأمن الوطني من خلال جولات ميدانية مستمرة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق التجار المحتكرين وضعاف النفوس".