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إجراءات صحية جديدة للحد من تفشي كورونا في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-18T15:12:17+0000
إجراءات صحية جديدة للحد من تفشي كورونا في محافظة عراقية

شفق نيوز / أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، يوم الأحد، اتخاذ جملة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الخلية، الدكتور سعدون الأمير، لوكالة شفق نيوز، إن "من بين تلك الإجراءات هي منع مجالس العزاء في الجوامع والحسينيات وفرض غرامات مالية على كل من يقيم مجلس عزاء في الجامع".

وأضاف الأمير، أن "القرار جاء نتيجة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأن واسط شهدت تسجيل أعلى عدد إصابات يومية، تراوحت بين ٥٠٠ -٦٠٠ حالة".

وأرجع المتحدث باسم خلية واسط الصحية، سبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في المحافظة إلى "عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية"، مقراً في الوقت نفسه بـ"ضعف المنظومة الصحية".

وأشار إلى أن "دائرة صحة واسط ستبقى مفتوحة طيلة أيام العيد ومراكز اللقاح كافة مفتوحة لا يوجد منع تجوال، لكن هناك توصيات بمنع التجمعات في الكافيهات والأماكن المغلقة". منوها إلى أن "الحكومة في واسط اتخذت الحيطة والحذر من الإجراءات لتفادي أي حالة حريق تحدث".

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