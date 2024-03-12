إجراءات رمضان  في كركوك.. غلق تام لمحال "الكحول" والحبس لكل مجهر بالإفطار

شفق نيوز/ أكدت قائممقامية محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بأن التعليمات التي صدرت وتم المباشرة بتطبيقها في شهر رمضان، هي غلق جميع محال بيع المشروبات الكحولية، والسماح للمطاعم المجازة بالعمل، وتنفيذ إجراءات قانونية تقضي بحبس المفطرين علناً.

وقال قائممقام كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك باشرت بتطبيق غلق تام لجميع محال بيع المشروبات الكحولية، وغلق المطاعم باستثناء التي لها اجازة ممارسة المهنة من قبل بلدية كركوك".

ولفت إلى أن "التعليمات تقضي بحبس أي شخص يظهر الإفطار العلني، وأن عمليات التنفيذ ستكون على عاتق الشرطة المحلية والأجهزة الامنية، لأن الإفطار العلني يعاقب عليه القانون".

وأضاف أن "إجراءات أخرى اتخذناها في مراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وكذلك أسعار اللحوم الحمراء التي جرى تحديد أسعارها، وايُّ مخالف سيعرض نفسه لعقوبات تصل للحبس".