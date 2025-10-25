إجراءات المحتوى الهابط تطال "آية خليل"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، يوم السبت، باتخاذ وزارة الداخلية العراقية، الإجراءات بحق "آية خليل" بتهمة الإخلال بالحياء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق مقدمة البرامج والإعلامية (اية خليل) على خلفية قيامها بنشر محتوى يُعد مخلًّا بالحياء والآداب العامة".

وقبل قليل، اتخذت لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية الإجراءات القانونية بحق ناشطة على موقع تيك توك، تُدعى زينب يوسف، على خلفية نشرها محتوى يُعد مخلًّا بالحياء والآداب العامة.