إجراءات ادارية تركية تعيق عودة عشرات العراقيين إلى أرض الوطن

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم الجمعة، بأن إجراءات ادارية تركية أعاقت وصول 59 شخصاً عراقياً الى مدينة الموصل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "العراقيين الـ59 الذين تم اجلاؤهم من انقرة لم يصلوا لغاية الآن إلى الموصل بسبب اجراءات ادارية في الجانب التركي أعاقت و صولهم".

واشارت الى انه "كان من المتوقع وصولهم فجر اليوم الجمعة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت امس الخميس، أن السفارة العراقية في تركيا سيّرَت رحلة بريَّة من مركز الإيواء في أنقرة إلى مدينة الموصل، وعلى متنها (59) مواطناً عراقيّاً نزحوا من المناطق المنكوبة.

وأكَّد السفير العراقي لدى انقرة ماجد اللجماويّ أنَّ السفارة العراقيَّة في أنقرة وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب مُستمرة في جُهُودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيَّة، حرصاً منها على توفير أعلى إستجابة ممكنة، لأمن وسلامة أبناء الجاليَّة المقيمين في مناطق الزلزال.