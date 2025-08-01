إجراءات احترازية "مشددة".. بلدية الموصل تحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية أي "حوادث مستقبلية"

شفق نيوز- نيوى

كشف معاون مدير بلدية الموصل محمد الآغا، يوم الجمعة، عن اتخاذ حزمة إجراءات احترازية في محافظة نينوى عقب فاجعة الحريق التي شهدتها محافظة واسط، محملاً المؤسسات الحكومية كامل المسؤولية في حال وقوع أي حادث مستقبلي.

وقال الآغا، لوكالة شفق نيوز، إن "التوجيهات الجديدة تشدد على ضرورة تحمل جميع الدوائر مسؤولياتها، ليس فقط فيما يخص الحوادث والحرائق، بل تشمل أيضاً الفيضانات والكوارث البيئية المحتملة، فسلامة المواطن والمنشأة أصبحت أولوية لا تقبل التهاون".

وأضاف أن "بلدية الموصل أنهت حملة لرفع التجاوزات من سوق باب السراي ضمن المدينة القديمة وكذلك منطقة النبي يونس"، مبيناً أن "الإجراءات المتخذة لا تستهدف أحداً بعينه، وإنما تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين".

وأشار الآغا، إلى "توجه لشن حملات أخرى ستطال بعض القاعات والمنشآت المخالفة في مدينة الموصل"، لافتاً إلى أن "البلدية قررت منع ربط الماء والكهرباء في الأبنية الجديدة التابعة للمؤسسات الحكومية ما لم تستحصل رخصة إشغال رسمية".

وختم حديثه قائلاً إن "الحكومة المحلية تعمل بخطوات متسارعة لإزالة المعوقات وتحقيق بيئة أكثر أماناً واستقراراً داخل المدينة".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، الأربعاء 16 تموز/ يوليو الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.