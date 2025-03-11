جراحة تجميل أنف تنتهي بكارثة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة امرأة أثناء خضوعها لعملية تجميل للأنف في إحدى المستشفيات الأهلية بمحافظة المثنى، جنوبي العراق.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث بعد تلقيها بلاغًا من ذوي الضحية، الذين تقدموا بشكوى رسمية ضد الطبيب الذي أجرى العملية، مشيرًا إلى أن الطبيب المعني لاذ بالفرار عقب وقوع الحادث.

وبين المصدر، أن السلطات تواصل إجراءاتها القانونية لملاحقة الطبيب والكشف عن ملابسات الحادث