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جدول .. 8 مناطق عراقية ضمن الاعلى بدرجات الحرارة في العالم

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-22T07:49:43+0000
جدول .. 8 مناطق عراقية ضمن الاعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت 8 مناطق عراقية، يوم الاحد، أعلى معدل في درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبيّن الجدول الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن منطقة "ادرار" في الجزائر سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 47.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "رقان" في الجزائر وبواقع 47.3 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة محافظة الديوانية في العراق وبواقع 47.2 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في العراق رابعا وبواقع 47 درجة مئوية وجاءت منطقة مطربة في الكويت خامسا بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة مئوية .

ووفقاً للجدول فإن مدينة السماوة مركز محافظة المثنى في العراق جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 46.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة عين صلاح في الجزائر سابعا وبدرجة حرارة بلغت 46.6 درجة مئوية، ثم جاءت محافظة النجف في العراق ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة، وجاءت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق تاسعا وبدرجة حرارة 46.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة بدرة في محافظة واسط في العراق عاشرا وبدرجة حرارة 46.5 درجة مئوية، تليها محافظة كربلاء في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 46.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة ورقلة في الجزائر في المرتبة الـ12 بدرجة حرارة 46.4 درجة مئوية، وجاءت منطقة تيميون في الجزائر بالمرتبة الـ 13 بدرجة حرارة بلغت 46.4 درجة مئوية، تليها منطقة علي الغربي في محافظة ميسان في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية، تليها منطقة حاسي مسعود في الجزائر بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية .

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

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