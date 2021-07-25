جدول .. منطقتان بالعراق تسجل أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت منطقتان لمحافظة عراقية يوم الاحد، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة حيث بين الجدول ان منطقة الجهراء في دولة الكويت سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الصليبية في الكويت ايضا وبواقع 49.9 درجة مئوية ،تليها منطقة العمادية في ايران وبواقع 49.6 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة مطربة في الكويت رابعا وبواقع 49.5 ، وجاءت منطقة مطار البصرة الدولي في العراق خامسا بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية .

وبيّن الجدول ايضا ان منطقة صافي اباد ديزفول في إيران جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 49.4 درجة مئوية، وجاء مطار الكويت الدولي في الكويت سابعا وبدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة عبادان في ايران ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة وجاءت منطقة العبدلي في الكويت بالمرتبة التاسعة وبدرجة حرارة 49.2 درجة مئوية ، وجاءت منطقة الصابرية عاشرا في الكويت وبدرجه حرارة 49.2 درجة مئوية ، تليها الاهواز في ايران في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت منطقة الوفرة في الكويت في المرتبة 12 بدرجة حرارة 49 درجة مئوية ، وجاءت منطقة الحسين البصرة في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية، تليها منطقة الكويت في الكويت بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، تليها مزرعة ابراق في دولة الكويت بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.3 درجة مئوية .

ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم