سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جدول .. مدن في العراق ضمن أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-17T07:16:31+0000
جدول .. مدن في العراق ضمن أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت ثلاث مدن عراقية خلال الساعات الـ24 الماضية ضمن أعلى معدل في درجات الحرارة على مستوى العالم.

والمدن هي: البصرة، والعمارة جنوبي العراق، وخانقين شرق البلاد، وذلك وفقا لجدول محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية.

من جانبه قال الراصد الجوي صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه رغم وصولنا لمنتصف شهر اكتوبر الا ان بعض مدن جنوب العراق والخليج مازالت تسجل اعلى درجات حرارة على مستوى العالم .

وأدناه جدول من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

related

انخفاض في معدلات درجات الحرارة في العراق الاسبوع المقبل

Date: 2019-09-05 09:14:20
انخفاض في معدلات درجات الحرارة في العراق الاسبوع المقبل

جدول .. العراق يتصدر قائمة أعلى البلدان بدرجات الحرارة في العالم

Date: 2021-08-25 11:14:12
جدول .. العراق يتصدر قائمة أعلى البلدان بدرجات الحرارة في العالم

هل يعطل العراق دوامه بسبب الحر.. امانة مجلس الوزراء توضح

Date: 2021-06-29 10:57:53
هل يعطل العراق دوامه بسبب الحر.. امانة مجلس الوزراء توضح

ربما هي الأشد في تاريخ العراق .. موجة حرارة تجتاح البلاد الاسبوع المقبل

Date: 2020-07-21 10:01:21
ربما هي الأشد في تاريخ العراق .. موجة حرارة تجتاح البلاد الاسبوع المقبل

خلال 24 ساعة .. محافظة عراقية ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

Date: 2021-07-17 08:24:23
خلال 24 ساعة .. محافظة عراقية ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

العراق يضرب موعداً مع "موجة حر أولى" تتجاوز نصف درجة الغليان

Date: 2021-05-18 06:20:05
العراق يضرب موعداً مع "موجة حر أولى" تتجاوز نصف درجة الغليان

موجة حر استثنائية تضرب 7 دول بينها العراق

Date: 2019-06-12 08:39:13
موجة حر استثنائية تضرب 7 دول بينها العراق

انخفاض درجات الحرارة منتصف الاسبوع في العراق باستثناء الجنوب

Date: 2019-09-13 19:57:19
انخفاض درجات الحرارة منتصف الاسبوع في العراق باستثناء الجنوب