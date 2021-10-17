جدول .. مدن في العراق ضمن أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت ثلاث مدن عراقية خلال الساعات الـ24 الماضية ضمن أعلى معدل في درجات الحرارة على مستوى العالم.

والمدن هي: البصرة، والعمارة جنوبي العراق، وخانقين شرق البلاد، وذلك وفقا لجدول محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية.

من جانبه قال الراصد الجوي صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه رغم وصولنا لمنتصف شهر اكتوبر الا ان بعض مدن جنوب العراق والخليج مازالت تسجل اعلى درجات حرارة على مستوى العالم .

وأدناه جدول من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.