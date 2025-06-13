"جدول أحمر" ينتظر العراق وتحذير من خطورة خمسينات الظهيرة

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية، يوم الجمعة، انها سجلت في معظم المدن العراقية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة العظمى، فيما تصدّرت محافظة ذي قار القائمة بتسجيلها 50 درجة مئوية، في مؤشر واضح على ذروة تأثير موجة الحر الشديدة التي تؤثر البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع أن تُسجل درجات حرارة خمسينية في أغلب مدن جنوب البلاد يوم السبت، وأقل من ذلك قليلا في باقي المناطق، وتستمر كذلك يوم الأحد، مع انخفاض متوقع في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين تبدأ مدن الوسط والشمال بتسجيل انخفاض تدريجي في درجات الحرارة".

واضاف انه "من المتوقع أن يشمل الانخفاض مدن جنوب البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء بنهاية تدريجية لذروة الموجة الحارة"، محذرة من "التعرض لاشعة الشمس في فترة الظهيرة لما يسببه ذلك من اغماء واعياء".