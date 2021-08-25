جدول .. العراق يتصدر قائمة أعلى البلدان بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت 12 منطقة عراقية وثلاث مناطق في الكويت، يوم الاربعاء، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبيّن الجدول الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مدينة السماوة مركز محافظة المثنى في العراق سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة مطار النجف في محافظة النجف وبواقع 49 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة بدرة في محافظة واسط وبواقع 48.6 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في العراق رابعا وبواقع 48.6 درجة مئوية وجاءت محافظة الديوانية خامسا بدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة مئوية .

وأشار الجدول إلى أن منطقة خانقين في محافظة ديالى جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة الجهراء في الكويت سابعا وبدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة علي الغربي في محافظة ميسان في العراق ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 48 درجة، وجاءت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق تاسعا وبدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة مطربة في الكويت عاشرا وبدرجه حرارة 47.8 درجة مئوية، تليها منطقة العزيزية في محافظة واسط في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية.

وجاءت منطقة بصرة الحسين في محافظة البصرة في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة صلابيا في الكويت بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية، تليها منطقة مطار البصرة الدولي في محافظة البصرة بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية، تليها منطقة الكوت مركز محافظة واسط بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية .

ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم