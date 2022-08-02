جدول.. التربية تعلن موعد الامتحانات العامة "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية والمتوسطة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2021 - 2022 .

وأوضحت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "الامتحانات ستنطلق يوم (الخميس 25 آب) وتستمر لغاية يوم الثلاثاء ( 30 آب 2022) للابتدائي، و الاربعاء ( 31 آب ) للمتوسط، مبينةً أن الامتحان يبدأ في الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق) .

وبينت الوزارة في بيانها انه في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول .

وفي وقت سابق، قررت التربية شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس، بأداء امتحانات الدور الثاني.