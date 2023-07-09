جدول "اروائي" يبتلع طفلين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بغرق طفلين في جدول اروائي شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلين غرقا في جدول اروائي خلال محاولتها السباحة في قرية (ابو جسرة) التابعة لناحية الوجيهية 25 كم شمال شرق بعقوبة".

ونقل المصدر عن شهود عيان قولهم، إن "أسباب الغرق هي إهمال رجل بعد ترك الغريقين وهما ابنه وابن أخيه يسبحان في الجدول الاروائي وذهابه للتسوق".

وأضاف، أن "الشرطة النهرية انتشلت جثتي الغريقين فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى وعدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.