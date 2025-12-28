جدل كلمة "التطبيع".. ساكو: مستعد للإعدام.. أتعرض لهجوم سياسي

شفق نيوز- بغداد

جدد رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الأحد، تأكيده أنه لم يقصد "التطبيع مع إسرائيل" في كلمته التي ألقاها الأربعاء الماضي خلال قداس عيد الميلاد في العاصمة بغداد، مشيراً إلى أنه مستعد "للمحاكمة والإعدام إذا كان في ذلك إنقاذ للعراق"، على حد تعبيره.

وقال ساكو في كلمة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "تعقيباً على الحملة الشرسة التي شنت عليّ، وهي مفتعلة من قبل جهة سياسية معينة لأغراض معروفة، أود أن أقول إني لم أتطرق أبداً إلى التطبيع السياسي مع الكيان الإسرائيلي وكنت دوماً ضد هذا التوجه".

وأوضح "إنما تطرقت إلى تعبير واضح موجود في الدستور وهو تطبيع العلاقات مع العراق ومن أجل العراق لأنه بلد إبراهيم والحضارات والآثار الدينية والسياحية حتى تكون مورداً آخر إلى جانب النفط".

وأضاف، "أنا متألم من معظم الذين تفاعلوا وهم لا يقرؤون ولا يحللون ولا يفهمون وإنما ينفعلون عاطفياً وبعنف".

وأشار إلى أن "هذه الجهة عملت على فبركة تسريبات صوتية بأني زرت إسرائيل رغم أني لم أزر إسرائيل مطلقاً وهذه الجهة أو جهات أخرى هي معتادة على فبركة الأشياء كما فبركت تسريبات صوتية ضد رئيس الوزراء وآخرين".

وتابع "أريد أن أقول إذا كان لهؤلاء نية في محاكمتي أو إعدامي من أجل إنقاذ العراق فأني حاضر ولن أخاف لا منهم ولا من أي شيء آخر. عاش العراق".

ومؤخراً أُثير جدل واسع حول استخدام البطريرك لويس روفائيل ساكو مصطلح "التطبيع" خلال قداس عيد الميلاد في بغداد.

وعقبها أوضحت البطريركية الكلدانية أن المقصود هو "التطبيع مع العراق" بوصفه بلد الحضارات والديانات، وليس مع أي دولة أخرى، في إشارة إلى إسرائيل.

وجاء التوضيح عقب رد من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الذي رفض المصطلح وربطه بكيان محتل، فيما دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى محاسبة من يروج للتطبيع.

والخميس الماضي أصدر اعلام البطريركية، توضيحاً بخصوص تسريب صوتي تتداوله بعض المواقع والصفحات يدعي قيام رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو بزيارة إلى إسرائيل.