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جدل بعد ترويج شخصيتين مؤثرتين لقمصان تحمل شعار داعش

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-04T05:15:26+0000
جدل بعد ترويج شخصيتين مؤثرتين لقمصان تحمل شعار داعش

شفق نيوز/ تعرضت شابتان تعتبران من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادات شديدة، بعد أن أعلنتا بيع قمصان تحمل شعار داعش، على الإنترنت، وفقا لما نقل موقع "7 نيوز".

وللترويج للفكرة، ارتدت كل من آنا كاشيان وداشا نيكراسوفا قمصانا تحمل شعارا يشبه علم منظمة داعش الإرهابية، بكتابة تشبه الحروف العربية ولكنها أقرب إلى الخربشة.

وأتت خطوة الفتاتين بهدف الترويج لعمل إذاعي "بودكاست" تقدمانه عبر شبكة الإنترنت، تحت شعار "التعليق الثقافي".

واشتهرت الشابتان بآراء مثيرة للجدل بشأن قضايا اجتماعية مختلفة، ولهما تأثير في كل من حركتي "مي تو" المناهضة للتحرش، و"بلاك لايفز ماتر" المناصرة لذوي البشرة السوداء، بحسب مزاعم 7 نيوز.

ووضع تويتر علامة تحذيرية على تغريدة تسعى للترويج للملابس التي تحمل شعار داعش.

وقوبلت الفكرة بانتقادات واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين استنكر بعضهم للترويج لشعار منظمة إرهابية عبر الملابس.

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