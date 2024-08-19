"جدري القرود" لم يصل العراق.. وزارة الصحة تطمئن المواطنين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، خلو البلاد من مرض "جدري القرود" المعروف بـ"أم-بوكس، مطمئنة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية العالمية بسبب تفشي النمط الأول من فيروس (أم-بوكس) المعروف بجدري القرود، لم يتم رصد أي حالة مصابة بالمرض حتى الآن في العراق، وذلك في ظل تزايد انتشار الفيروس على المستوى العالمي.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من انتشار المرض، وتفشيه.

وأكدت الوزارة على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط، وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، وشددت على ضرورة اتباع السلوكيات الصحية للوقاية من المرض.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دائرة صحة كركوك (وهي اول محافظة عراقية تتفاعل مع الحدث) عن تشديد إجراءاتها الوقائية لمواجهة أي حالات محتملة لمرض جدري القرود، الذي تم تسجيل حالات إصابته في دول الجوار، كما شددت الإجراءات على المسافرين القادمين عبر مطار المحافظة.