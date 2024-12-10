جدار ينهي حياة منتسب في الدفاع العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع منتسب في وزارة الدفاع إثر سقوط جدار منزله أثناء محاولة ترميمه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً في وزارة الدفاع لقي مصرعه، إثر سقوط جدار منزله عليه أثناء عملية ترميم في منطقة دور الباوية بناحية العبارة، شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، أن الحادث وقع أثناء تواجد المنتسب في منزله خلال إجازته الدورية، مشيرا الى نقل جثته إلى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.