جثته ملقاة على الرصيف.. وفاة طالب جامعي بظروف غامضة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة امنية عثرت على جثة طالب جامعي توفي "بظروف غامضة" جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود شخص ملقى على رصيف الجزرة الوسطية في حي الشرطة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، مبيناً أن قوة امنية توجهت على الفور إلى محل الحادث وعثرت على جثة تعود للطالب (م.هـ.) وهو طالب في كلية الفارابي، وفي رأسه اثار دم.

وأوضح المصدر، أنه تم الفحص من قبل الادلة الجنائية واتضح عدم وجود اثار ضرب اواعتداء، فقط ضربة على الرأس جراء سقوطه على الرصيف ليفارق الحياة على اثرها، مشيراً إلى نقل الجثة من قبل مركز شرطة الدورة الى دائرة الطب العدلي.