جثة متفحمة وتسع إصابات بحادثين منفصلين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بمصرع مدني بحادث سير مروع جنوب بعقوبة، فيما أصيب 9 آخرون بحادث ثانٍ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقى مصرعه بعد احتراق عجلته نوع (BMW) على طريق ناحية بهرز السياحي 10 كم جنوب بعقوبة".

واضاف، أن "الفرق الصحية والدفاع المدني لم تتمكن من التعرف على هوية الضحية بسبب تفحم جثته"، مشيرا إلى أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

في السياق، لفت المصدر إلى أن "زائرة إيرانية لقت مصرعها وأصيب زوجها وطفليها بجروح جراء تصادم خمس عجلات على طريق (حمرين الجبل) 50 كم شمال شرق بعقوبة، كما أصيب سائق السيارة التي تقل العائلة الإيرانية بجروح بليغة، وهو من أهالي خانقين، وتم نقله إلى مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاج".

وتابع "الحادث تسبب أيضاً بوفاة رجل عراقي وإصابة آخر كليهما من أهالي قضاء بلدروز شرق بعقوبة، مع جرح اثنين من النساء أيضاً".