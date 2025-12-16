جبل سنجار يكتسي بالبياض مع موجة برد قارس (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

شهد جبل سنجار غربي محافظة نينوى، يوم الثلاثاء ، تساقطاً للثلوج تزامناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في ظل موجة تغيّر جوي تؤثر على مناطق المحافظة منذ عدة أيام.

وتداولت مواقع التواصل فيديو لتساقط الثلوج على الجبل الذي تغطى بالبياض.

ويقع جبل سنجار في منطقة حدودية غربي نينوى، قرب المثلث الحدودي العراقي- السوري- التركي، ويُعد من أبرز المرتفعات الجغرافية في المنطقة، ما يجعله أكثر عرضة لتساقط الثلوج مع الانخفاضات الحرارية.

ويأتي هذا التطور الجوي بعد أيام من هطول الأمطار على مدينة الموصل ومناطق أخرى من نينوى، أعقبها تشكّل الضباب في ساعات الصباح، قبل أن تتجه الأجواء نحو مزيد من البرودة، في مؤشر على دخول المحافظة مرحلة شتوية أكثر برودة خلال الأيام المقبلة.