إجبار منتسبين على توقيع تعهد بعدم الاحتجاج في النجف

شفق نيوز/ أجبرت شركة أمنية في محافظة النجف منتسبيها على توقيع تعهد بعدم التظاهر والاعتصام تحت طائلة فصلهم من العمل، وفق مصدر محلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة الغدير الأمنية التي تدير أمن مطار النجف أجبرت منتسبيها على توقيع تعهد بعدم المشاركة بأي تظاهرات أو اعتصام أو إضراب عن العمل، وإلا سيتم إنهاء خدماتهم فورا".

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء على خلفية إضراب عدد من العناصر الامنيين بالمطار عن العمل قبل عدة أيام من أجل المطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 40 يوما".

وأدناه نسخة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز لوثيقة التعهد: