جاموس "سائب" يفتك بعائلة عراقية ويخلف اصابات خطيرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، بإصابة أفراد عائلة كاملة بجروح بليغة وحرجة جراء حادث سير في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا وزوجته وابنته أصيبوا بجروح بليغة جراء اصطدام عجلة تقلهم نوع "كيا حمل" مع مجموعة من الجاموس السائب على طريق سامراء - الدور جنوب شرق تكريت .

وأضاف، أن المصابين نقلوا الى المستشفى بحالة حرجة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا بالحادث"

ويطالب مواطنون في صلاح الدين السلطات الحكومية، بإنقاذهم من خطر الجاموس السائب الذي يتسبب بحوادث مرورية مميتة في الطرق الرئيسية جنوب شرق تكريت.