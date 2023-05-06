"جاموس سائب" يفتك برجل وولديه في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، باصابة رجل وولديه جراء حادث سير بين قضائي تكريت والدور ضمن المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عددا من الجواميس السائبة اصطدمت بمركبة تقل رجلاً وولديه على طريق الدور - تكريت جنوب شرق مدينة تكريت، ما اسفر عن اصابتهم بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وتشهد المناطق الواقعة بين قضاء تكريت وقضائي سامراء والدور حوادث سير بسبب الجاموس السائب في الطرق الرئيسية والزراعية وسط مطالبة بمعالجة هذه المشاكل التي فتكت بعشرات المدنيين.