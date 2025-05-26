جامع "مرجان" ينتظر إحياء ملامحه.. سنوات الإهمال تهدد معلماً تاريخياً وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ رغم أنه ظل جاراً لمركزين مهمين من مراكز المال في بغداد هما البنك المركزي العراقي، ومصرف الرافدين، وسط العاصمة، إلا أن الناظر لحالته التي يرثى لها بسبب سنوات الإهمال الطويلة، يرى في جامع "مرجان"، المعروف بـ"المدرسة المرجانية"، وضعه المتردي وملامح جدرانه التي تشكو الترك والخذلان.

جامع "مرجان" هو أحد أقدم المعالم الإسلامية في بغداد، حيث يعود تاريخ بناء "المدرسة المرجانية" إلى العام 1356 ميلادية، يقع في شارع الرشيد بمنطقة الشورجة، قرب سوق العطارين، جالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق صوراً له وهو يرى نور الترميم أخيراً بعد أن كان غارقاً بالماء والإهمال.

يتميز الجامع بطراز معماري إسلامي، حيث يحتوي على ثلاث قباب: اثنتان صغيرتان وواحدة كبيرة، ترتكز على أقواس تنتهي بالجدران المحيطة. تبلغ مساحته نحو 1500م²، ويتسع لنحو 1200 مصلى، وتُعد بوابته من أبرز معالمه، بزخارفها الهندسية والنقوش الإسلامية البديعة.

كان الجامع مركزاً علمياً بارزاً، حيث دَرَس فيه علماء كبار مثل: العلامة الحاج موسى سميكة، مفتي الحنابلة في بغداد، والشيخ أبو الثناء محمود الآلوسي، وابنه نعمان الآلوسي، وحفيده محمود شكري الآلوسي.

وفي السنوات الأخيرة، عانى الجامع من الإهمال، حيث تحوّلت بعض أجزائه إلى مكب للنفايات، وتعرضت بنيته للتصدع بسبب تسرب المياه. وأثارت هذه الحالة استياءً واسعاً، ودعت الجهات المختصة، مثل وزارة الثقافة والوقف السني، إلى ضرورة ترميمه والحفاظ عليه كمعلم تراثي.

وشهد الجامع عدة عمليات ترميم، أبرزها في عام 1392هـ/ 1973م، حيث شملت القباب والسياج الخارجي والساحة والواجهة الأمامية.

ومؤخراً، تمت إزالة التجاوزات التي كانت تحجب رؤيته، مما أعاد له جزءاً من رونقه التاريخي.