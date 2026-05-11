جامعة أهلية تعلن تعرض رئيسها لتهديدات مسلحة بسبب طالب راسب (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت رئاسة جامعة الإسراء، يوم الاثنين، تعرض رئيس الجامعة عبد الرزاق جبر الماجدي، إلى تهديدات مباشرة من جهة مسلحة، على خلفية رفض إدارة الجامعة تمرير نجاح أحد طلبة كلية الهندسة خلافاً للتعليمات والضوابط الوزارية المعتمدة.

وذكرت رئاسة الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوسط الأكاديمي العراقي شهد حادثة خطيرة أثارت موجة واسعة من القلق والاستنكار، بعد تعرض رئيس الجامعة إلى تهديد مباشر بهدف الضغط على إدارة الجامعة لتمرير نجاح أحد الطلبة".

وأضاف البيان، أن "مجموعة كبيرة من السيارات نوع (تاهو)، سوداء وعجلات بيك أب، قيل إن عددها تجاوز 15 سيارة، حضرت إلى مقر إقامة رئيس الجامعة، في استعراض للقوة لمحاولة واضحة للترهيب والتأثير على استقلال القرار الجامعي".

وأشار إلى أن "أفراداً من الجهة المذكورة أوصلوا رسالة تهديد تضمنت مطالبة رئيس الجامعة بالحضور إلى مقرهم، مع التلويح بعبارات تهديد صريحة"، مبيناً أن "الحادثة خلفت حالة من الرعب والقلق لدى أفراد عائلة رئيس الجامعة، ولاسيما الأطفال، بسبب طبيعة التهديدات وما رافقها من مظاهر مسلحة".

وأوضح البيان، أن "رئيس الجامعة لم يرضخ لهذه الضغوط حفاظاً على المستوى العلمي والرصانة الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة"، مشيراً إلى أن "أكاديميين ومتابعين عدّوا الحادثة، انتهاكاً خطيراً لحرمة المؤسسات التعليمية واستقلال الجامعات، وتهديداً لنزاهة العملية التعليمية في العراق".

كما شدد مختصون، بحسب البيان، على أهمية الحفاظ على المعايير الأكاديمية وعدم السماح بالتدخل في نتائج الطلبة، باعتبارها من الأسس الجوهرية لضمان جودة التعليم ومصداقية الشهادات الجامعية.

كما دعت رئاسة الجامعة السلطات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لرئيس الجامعة وعائلته، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ موقف رسمي واضح دفاعاً عن استقلال الجامعات وحرية القرار الأكاديمي.