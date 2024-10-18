جامعة كركوك ضمن تصنيف QS العربي للعام الثالث على التوالي

شفق نيوز/ سجلت جامعة كركوك وللمرة الثالثة على التوالي تواجدها ضمن مواقع تنافسية في تصنيف QS العالمي في نسخته الخاصة بجامعات المنطقة العربية (QS Arab Region University Rankings 2025)، من بين 24 جامعة عراقية، و(246) مؤسسة تعليمية وأكاديمية في المنطقة العربية.

وبارك رئيس الجامعة الدكتور عمران جمال حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، للجامعة هذا الإنجاز العلمي المتميز بتواجدها في تصنيف QS العربي للمرة الثالثة، الذي يعد من التصنيفات الهامة وذات التأثير المُباشر على مكانة وسُمعة المؤسسات التعليمية المحلية والدولية.

وأثنى حسن، على دور عمداء الكليات، والكادر الاكاديمي والوظيفي في الجامعة، وقسم ضمان الجودة والأداء الجامعي، لتحقيقهم هذا الإنجاز والارتقاء بالسمعة الأكاديمية، والوصول إلى التنافسية العالمية.

يشار إلى أن تصنيف QS العربي، يعمل وفق مؤشرات السمعة الأكاديمية، سمعة المؤسسة لدى أرباب العمل، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، شبكة الأبحاث الدولية، تأثير الويب، نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه، الاستشهادات، وعدد البحوث.