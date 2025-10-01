جامعة كركوك تطلق المؤتمر الدولي للعلوم الزراعية لتعزيز الابتكار والاستدامة

شفق نيوز– كركوك

افتتحت رئاسة جامعة كركوك، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي للعلوم الزراعية، الذي نظمته كلية الزراعة والغابات بالتعاون مع عدد من الجامعات العراقية والمؤسسات البحثية، بمشاركة واسعة من أكاديميين وباحثين من داخل العراق وخارجه.

وشهد حفل الافتتاح حضور محافظ كركوك بالوكالة، وعدد من مديري الدوائر الرسمية، فضلاً عن ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، وشخصيات علمية وبحثية من جامعات عربية وأجنبية.

وقال رئيس الجامعة عمران جمال لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يندرج ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير قطاع الزراعة من خلال تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات العراقية والدولية، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المزارعين في ظل المتغيرات المناخية وشح المياه".

وأضاف أن "جامعة كركوك تدعم بقوة التوجه نحو الزراعة الحديثة باستخدام تقنيات الري الذكي والزراعة المحمية، فضلاً عن إدخال الطاقة النظيفة والمتجددة في إدارة المشاريع الزراعية، والاعتماد على الابتكار العلمي لتقليل الكلف وزيادة الإنتاجية"، مؤكداً أن "الأمن الغذائي يعد هدفاً استراتيجياً للعراق، ولا يمكن تحقيقه إلا عبر الاستثمار في البحث العلمي وتطبيق مخرجاته على أرض الواقع".

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يناقش أكثر من 70 بحثاً علمياً في محاور متعددة، منها الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل، ودور الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، والإدارة البيئية ومكافحة التصحر، فضلاً عن سبل تعزيز الاقتصاد الأخضر في العراق.

من جانبه، قال عميد كلية الزراعة في الجامعة، اسامة ابراهيم لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يشكل فرصة مهمة لعرض التجارب الدولية الناجحة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية"، مشيراً إلى أن "كثيراً من الأوراق المقدمة تتناول حلولاً عملية يمكن تطبيقها في بيئة كركوك والمناطق الزراعية الأخرى".

وأكد عدد من الباحثين المشاركين أن "توظيف التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والمستدامة سيكون عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات الزراعية بالعراق، خصوصاً في ظل التغير المناخي وتراجع مناسيب المياه".

وشهد المؤتمر على هامشه افتتاح معرض للمنتجات الزراعية المحلية وعرض مشاريع طلابية مبتكرة في مجالات الري والطاقة البديلة والزراعة العمودية، وسط اهتمام من الحضور.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، تتخلله جلسات علمية وورش عمل متخصصة، على أن تُرفع توصياته النهائية إلى وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة لاعتمادها في خطط تطوير القطاع الزراعي بالعراق.