جامعة فلورنس الإيطالية تدعم قسم تقنيات البناء في الموصل بـ"15" أستاذاً زائراً

شفق نيوز- نينوى

كشفت رئيس الجامعة التقنية الشمالية علياء العطار، يوم السبت، عن دعم جامعة فلورنس الإيطالية قسم تقنيات البناء في الموصل بـ15 أستاذاً زائراً، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد.

وقالت العطار لوكالة شفق نيوز، إن "15 تدريسيًا وباحثًا من جامعة فلورنس الإيطالية انضموا كأساتذة زائرين إلى قسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات في الكلية التقنية الهندسية/ الموصل، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العراق".

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الجامعتين برعاية منظمة اليونسكو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن "استقطاب هذه الخبرات الأكاديمية الدولية يعكس تحول الموصل إلى بيئة جامعية آمنة ومنفتحة وقادرة على تعزيز التعاون العلمي والمعرفي".

وأشارت العطار، إلى أن "هذا التطور يمثل عودة المدينة إلى موقعها الطبيعي كمركز علمي فاعل وحاضن للشراكات الأكاديمية الرصينة"، مشيرة إلى أن "الجامعة تمضي ضمن مسار مؤسسي واضح سبقته خطوة استراتيجية باستحداث فرع الحفاظ المعماري والأبنية المستدامة، وهو الأول من نوعه في العراق، بما يجسد نقلة نوعية في التعليم التقني وانفتاحاً دولياً حقيقياً قائمًا على الجودة والشراكات الفاعلة".